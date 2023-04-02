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В Луганській области прикордонники збили російський дрон (фото)

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Луганськ, Неділя 02 квітня 2023 14:55
В Луганській области прикордонники збили російський дрон (фото) Фото: в Луганській области прикордонники збили російський дрон (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники "приземлили" черговий російський дрон у Луганській області. У БПЛА окупантів навіть було ім'я - "Боря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Приземлити безпілотник з написом «Боря» вдалося за допомогою антидронової рушниці", - йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, якщо коптер не вдасться полагодити, він стане донором для українських "пташок".

Як повідомлялось, до цього українські прикордонники "приземлили" російський безпілотник в Донецькій області. Тепер його використовуватимуть наші військовослужбовці.

Зазначимо, за даними на ранок неділі, 2 квітня, українські військові ліквідували за добу 560 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 174 550 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 танки, 5 ББМ та 1 БПЛА.

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Луганськ дрони
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