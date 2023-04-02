В Луганской области пограничники сбили российский дрон (фото)

Украинские пограничники "приземлили" очередной российский дрон в Луганской области. У БПЛА оккупантов даже было имя - "Боря".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

По данным пограничников, если коптер не удастся починить, он станет донором для украинских "птичек".

"Приземлить беспилотник с надписью "Боря" удалось с помощью антидронового ружья", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинские пограничники приземлили российский беспилотник в Донецкой области. Теперь его будут использовать наши военнослужащие.

Отметим, по данным на утро воскресенья, 2 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 560 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 174550 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 танка, 5 ББМ и 1 БПЛА.

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