ЗСУ за добу знищили 560 окупантів, 5 ББМ та 1 БПЛА
За даними на ранок неділі, 2 квітня, українські військові ліквідували за добу 560 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 174550 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 танки, 5 ББМ та 1 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 174550 (+560) осіб ліквідовано,
- танків - 3618 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6986 (+5) од,
- артилерійських систем - 2687 (+4) од,
- РСЗВ - 527 (+0) од,
- засоби ППО - 279 (+0) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2249 (+1),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5537 (+9) од,
- спеціальна техніка - 296 (+0)
Як повідомлялось, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Крім того, у районі Бахмута протягом 1 квітня відбулося 25 бойових зіткнень. Темпи російського штурму продовжують знижуватися порівняно з двотижневою давниною.
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