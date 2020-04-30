Луганская область открывает рынки с 1 мая

Луганская область с 1 мая открывает продуктовые рынки. Об этом заявил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, передает сайт ОГА.

По его словам, алгоритм открытия рынка предусматривает соблюдение жестких карантинных требований и усиленный контроль.

"Поэтому с 1 мая откроют агропродовольственные рынки, у которых есть все разрешительные документы. При наличии нарушений эти объекты будут закрыты", - отметил Гайдай.

По словам начальника Главного управления Госпотребслужбы в Луганской области Риты Холоденко, смогут открыться рынки с официальной регистрацией, которые обеспечат допуск работников, продавцов и посетителей со средствами индивидуальной защиты, а также температурный скрининг.

Также обязательным требованием является наличие диспенсеров с антисептиком.

Напомним, сегодня было опубликовано решение Кабинета министров, которое регулирует открытие продуктовых рынков. В постановлении обращается внимание на то, что рынки должны выполнять предписания главного санитарного врача Украины.

Отметим, рынки с 1 мая открываются в большинстве регионов, однако Тернополь решил на время отложить их открытие. Решение было принято в связи с ростом заболеваемости в области.