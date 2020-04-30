Луганська область відкриває ринки з 1 травня

Луганська область з 1 травня відкриває продуктові ринки. Про це заявив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, передає сайт ОГА.

За його словами, алгоритм відкриття ринку передбачає дотримання жорстких карантинних вимог і посилений контроль.

"Тому з 1 травня відкриють агропродовольчі ринки, у яких є всі дозвільні документи. При наявності порушень ці об'єкти будуть закриті", - зазначив Гайдай.

За словами начальника Головного управління Держспоживслужби в Луганській області Рити Холоденко, зможуть відкритися ринки з офіційною реєстрацією, які забезпечать допуск працівників, продавців та відвідувачів із засобами індивідуального захисту, а також температурний скринінг.

Також обов'язковою вимогою є наявність диспенсерів з антисептиком.

Нагадаємо, сьогодні було опубліковано рішення Кабінету міністрів, яке регулює відкриття продуктових ринків. У постанові звертається увага на те, що ринки повинні виконувати приписи головного санітарного лікаря України.

Зазначимо, ринки з 1 травня відкриваються у більшості регіонів, однак Тернопіль вирішив на час відкласти їх відкриття. Рішення було прийнято у зв'язку зі зростанням захворюваності в області.