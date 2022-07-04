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Луганская область еще не захвачена, но россияне близки к границе, - Арестович

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 июля 2022 22:34
Луганская область еще не захвачена, но россияне близки к границе, - Арестович Фото: Алексей Арестович, советник председателя ОП (24tv ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска еще не вышли на границу Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Граница области проходит западнее Белогоровки. Они очень близко к границе области, там еще серая зона", - сказал он.

Арестович добавил, что формально, Луганская область еще не полностью захвачена россиянами.

Как сообщалось ранее, украинские военные успешно отбили штурмовые действия оккупантов в населенном пункте Белогоровка.

3 июля украинские военные отошли из Лисичанска, чтобы сохранить жизнь личного состава.

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Алексей Арестович Луганск Война России против Украины
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