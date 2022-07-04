Луганская область еще не захвачена, но россияне близки к границе, - Арестович
Фото: Алексей Арестович, советник председателя ОП (24tv ua)
Российские войска еще не вышли на границу Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
"Граница области проходит западнее Белогоровки. Они очень близко к границе области, там еще серая зона", - сказал он.
Арестович добавил, что формально, Луганская область еще не полностью захвачена россиянами.
Как сообщалось ранее, украинские военные успешно отбили штурмовые действия оккупантов в населенном пункте Белогоровка.
3 июля украинские военные отошли из Лисичанска, чтобы сохранить жизнь личного состава.
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