ВСУ отбили штурм Сосновки, но у оккупантов частичный успех у Мазановки, - Генштаб

Российские военные получили частичный успех во время штурма в направлении Мазановки. Наши же бойцы отбили атаку на Сосновку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на с водку Генштаба ВСУ.

Главные события сегодняшнего дня на фронте:

на Волынском и Полесском направлениях белорусские военные продолжают фортификационное оборудование позиций;

белорусские военные продолжают фортификационное оборудование позиций; на Северском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Васильевское, Белополье и Атинское Сумской области;

оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Васильевское, Белополье и Атинское Сумской области; на Харьковском направлении враг совершил обстрелы города Харькова и населенных пунктов к северу, северо-востоку и востоку от него, а также нанес авиаудар рядом с Петровкой. Также оккупанты дистанционно минировали местность рядом с Черкасскими Тишками, чтобы помешать логистическому обеспечению наших бойцов;

"Украинские воины жестко пресекли вражескую попытку штурмовых действий в направлении населенного пункта Сосновка и отбросили захватчиков назад", - пишет пресс-служба.

на Славянском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Долина, Дибровное, Богородичное, Мазановка, Сухая Балка, Краснополье, Вернополье, Великая Камышеваха, а также нанесли авиаудар рядом с Дибровное и Богородичное. Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Мазановки и получили частичный успех;

оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Долина, Дибровное, Богородичное, Мазановка, Сухая Балка, Краснополье, Вернополье, Великая Камышеваха, а также нанесли авиаудар рядом с Дибровное и Богородичное. Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Мазановки и получили частичный успех; на Донецком направлении враг вел воздушную разведку БПЛА рядом с Павлоградом и Покровском;

враг вел воздушную разведку БПЛА рядом с Павлоградом и Покровском; на Краматорском направлении оккупанты обстреляли районы Белогоровки и Верхнекаменского, а также нанесли удар рядом с Татьяновкой;

"Штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка украинские воины успешно отбили. Оккупанты отошли", - добавляет Генштаб.

на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Спорное, Берестовое и Вершина, а также нанесли авиаудар рядом с Вершиной;

"Наши защитники заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в направлении окрестностей Берестового", - отмечает пресс-служба.

на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях оккупанты не прекращали обстрелы вдоль линии соприкосновения, а также нанесли авиаудар в районе населенного пункта Терновка.

"В акватории Черного моря в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины российские захватчики удерживают три носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр", - отмечает Генштаб.

Чтобы оправдать разрушение гражданских объектов в Украине, Россия продолжает информационные вбросы о якобы расположении воинских подразделений в школах, церквях и больницах.