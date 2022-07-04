ВСУ отбили штурм Сосновки, но у оккупантов частичный успех у Мазановки, - Генштаб
Российские военные получили частичный успех во время штурма в направлении Мазановки. Наши же бойцы отбили атаку на Сосновку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Главные события сегодняшнего дня на фронте:
- на Волынском и Полесском направлениях белорусские военные продолжают фортификационное оборудование позиций;
- на Северском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Васильевское, Белополье и Атинское Сумской области;
- на Харьковском направлении враг совершил обстрелы города Харькова и населенных пунктов к северу, северо-востоку и востоку от него, а также нанес авиаудар рядом с Петровкой. Также оккупанты дистанционно минировали местность рядом с Черкасскими Тишками, чтобы помешать логистическому обеспечению наших бойцов;
"Украинские воины жестко пресекли вражескую попытку штурмовых действий в направлении населенного пункта Сосновка и отбросили захватчиков назад", - пишет пресс-служба.
- на Славянском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Долина, Дибровное, Богородичное, Мазановка, Сухая Балка, Краснополье, Вернополье, Великая Камышеваха, а также нанесли авиаудар рядом с Дибровное и Богородичное. Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Мазановки и получили частичный успех;
- на Донецком направлении враг вел воздушную разведку БПЛА рядом с Павлоградом и Покровском;
- на Краматорском направлении оккупанты обстреляли районы Белогоровки и Верхнекаменского, а также нанесли удар рядом с Татьяновкой;
"Штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка украинские воины успешно отбили. Оккупанты отошли", - добавляет Генштаб.
- на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Спорное, Берестовое и Вершина, а также нанесли авиаудар рядом с Вершиной;
"Наши защитники заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в направлении окрестностей Берестового", - отмечает пресс-служба.
- на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях оккупанты не прекращали обстрелы вдоль линии соприкосновения, а также нанесли авиаудар в районе населенного пункта Терновка.
"В акватории Черного моря в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины российские захватчики удерживают три носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр", - отмечает Генштаб.
Чтобы оправдать разрушение гражданских объектов в Украине, Россия продолжает информационные вбросы о якобы расположении воинских подразделений в школах, церквях и больницах.
Напомним, РБК-Украина писало о потерях российских военных за минувшие сутки. Наши бойцы ликвидировали еще около 230 оккупантов.
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