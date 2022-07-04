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ВСУ отбили штурм Сосновки, но у оккупантов частичный успех у Мазановки, - Генштаб

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Понедельник 04 июля 2022 19:02
ВСУ отбили штурм Сосновки, но у оккупантов частичный успех у Мазановки, - Генштаб Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные получили частичный успех во время штурма в направлении Мазановки. Наши же бойцы отбили атаку на Сосновку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Главные события сегодняшнего дня на фронте:

  • на Волынском и Полесском направлениях белорусские военные продолжают фортификационное оборудование позиций;
  • на Северском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Васильевское, Белополье и Атинское Сумской области;
  • на Харьковском направлении враг совершил обстрелы города Харькова и населенных пунктов к северу, северо-востоку и востоку от него, а также нанес авиаудар рядом с Петровкой. Также оккупанты дистанционно минировали местность рядом с Черкасскими Тишками, чтобы помешать логистическому обеспечению наших бойцов;

"Украинские воины жестко пресекли вражескую попытку штурмовых действий в направлении населенного пункта Сосновка и отбросили захватчиков назад", - пишет пресс-служба.

  • на Славянском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Долина, Дибровное, Богородичное, Мазановка, Сухая Балка, Краснополье, Вернополье, Великая Камышеваха, а также нанесли авиаудар рядом с Дибровное и Богородичное. Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Мазановки и получили частичный успех;
  • на Донецком направлении враг вел воздушную разведку БПЛА рядом с Павлоградом и Покровском;
  • на Краматорском направлении оккупанты обстреляли районы Белогоровки и Верхнекаменского, а также нанесли удар рядом с Татьяновкой;

"Штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка украинские воины успешно отбили. Оккупанты отошли", - добавляет Генштаб.

  • на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Спорное, Берестовое и Вершина, а также нанесли авиаудар рядом с Вершиной;

"Наши защитники заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в направлении окрестностей Берестового", - отмечает пресс-служба.

  • на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях оккупанты не прекращали обстрелы вдоль линии соприкосновения, а также нанесли авиаудар в районе населенного пункта Терновка.

"В акватории Черного моря в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины российские захватчики удерживают три носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр", - отмечает Генштаб.

Чтобы оправдать разрушение гражданских объектов в Украине, Россия продолжает информационные вбросы о якобы расположении воинских подразделений в школах, церквях и больницах.

    Напомним, РБК-Украина писало о потерях российских военных за минувшие сутки. Наши бойцы ликвидировали еще около 230 оккупантов.

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