Луганська область ще не захоплена, але росіяни близькі до межі, - Арестович

Російські війська ще не вийшли на межу Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"Межа області проходить західніше Білогорівки. Вони дуже близько до межі області, там ще сіра зона", - сказав він.

Арестович додав, що формально, Луганська область ще не повністю захоплена росіянами.