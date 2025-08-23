ua en ru
На Луганщині вибухом знищили росіян, які захоплювали Бучу (відео)

Алчевськ, Субота 23 серпня 2025 12:28
Фото: на Луганщині вибухов ліквідували групу окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На території тимчасово окупованій Луганської області було ліквідовано групу росіян. Вони брали участь в окупації Бучі у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

У п'ятницю, 22 серпня, на території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове Кадіївської міської громади Алчевського району пролунав вибух. Він стався на подвір'ї будинку, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом.



"У 2022 році вказані російські окупанти брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області", - зазначають в ГУР.

У Луганській області окупанти виконували функцію мобільної групи ППО для прикриття облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази.

Внаслідок вибуху знищено два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ "буханку", завантажену боєкомплектом. Також були ліквідовані троє загарбників, ще двоє окупантів - поранені.

Операції ГУР

Нагадаємо, нещодавно воїни ГУР провели операцію проти росіян у районі тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області. Ракета вдарила по катер армії РФ, п'ятеро загарбників загинули.

Також днями спецпризначенці ГУР ліквідували понад 90 росіян у Донецькій області, ще п'ятьох взяли в полон.

Крім того, морський дрон розвідки прорвався до бухти Новоросійська, внаслідок чого загинули п’ятеро елітних російських водолазів.

