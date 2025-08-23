На Луганщині вибухом знищили росіян, які захоплювали Бучу (відео)

На території тимчасово окупованій Луганської області було ліквідовано групу росіян. Вони брали участь в окупації Бучі у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

У п'ятницю, 22 серпня, на території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове Кадіївської міської громади Алчевського району пролунав вибух. Він стався на подвір'ї будинку, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом.





"У 2022 році вказані російські окупанти брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області", - зазначають в ГУР.

У Луганській області окупанти виконували функцію мобільної групи ППО для прикриття облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази.

Внаслідок вибуху знищено два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ "буханку", завантажену боєкомплектом. Також були ліквідовані троє загарбників, ще двоє окупантів - поранені.



