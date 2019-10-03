Лугано - Динамо: анонс матча

"Лугано" и "Динамо" встретятся в поединке второго тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1". Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество киевлянам. Накануне "бело-синие" отправились на игру в составе 21 футболиста.

3 октября 22:00

Санкт-Галлен, стадион "Кибун Парк"

Киевское "Динамо" в стартовом туре турнира одолело на своем поле "Мальме" со счетом 1:0. Победный гол на 84 минуте забил Виталий Буяльский. Он вместе с Артемом Шабановым попал в сотню лучших по итогам первого тура по версии УЕФА.

"Лугано" же на старте группового турнира уступил с тем же счетом в Копенгагене одноименному клубу.

На данный момент швейцарский клуб занимает девятое место во внутреннем чемпионате, а "Динамо" идет на третьей строчке в чемпионате украинской Премьер-лиги.

За всю историю команды не встречались в официальных поединках. Однако "Лугано" ранее уже соперничал с представителем Украины в еврокубках - донецким "Шахтером" во втором отборочном раунде Лиги чемпионов-2001/02 (швейцарцы уступили 0:3 в гостях и 2:1 дома). "Динамо" пересекалось со швейцарскими клубами 12 раз.