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Украинский лоукостер прекращает полеты в Италию

Новости » Туризм     03.03.2020 - 14:30
Украинский лоукостер прекращает полеты в Италию
Фото: самолет SkyUp (РБК-Украина)

Рейсы в Турин будут приостановлены с 5 марта

Украинский лоукостер SkyUp приостанавливает выполнения рейсов в итальянский город Турин из-за вспышки коронавируса на севере страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SkyUp.

Как сообщается, рейсы в Турин будут приостановлены с четверга, 5 марта.

"У нас большие планы на Италию. В этом году полетная программа предусматривает более десяти направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации", - заявил генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацький.

Пассажирам, чьи рейсы отменены, авиакомпания пообещала вернуть деньги или переоформить билеты на другие маршруты.

"Для замены недоступны Испания, Португалия, Италия. Все другие варианты обсуждаются индивидуально", - отметили в пресс-службе компании.

Напомним, авиакомпания-лоукостера Ryanair сократит часть рейсов в Италию из-за коронавируса COVID-19.

Отметим, в Италии от коронавируса COVID-19 умерли 52 человека. По словам главы службы гражданской обороны Анджело Борелли, по состоянию на 2 марта в Италии насчитывается 1835 человек, у которых диагностировали коронавирус.

Ранее сообщалось, что в мире уже более 3 тыс. человек умерли от коронавирусной инфекции, большинство смертей - в материковом Китае.

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