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Lufthansa скоротить кількість рейсів на 20% через коронавірус

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 17:22
Lufthansa скоротить кількість рейсів на 20% через коронавірус
Фото: Lufthansa (flickr.com Mark Piacentini)

Авіакомпанія посадить 150 літаків через коронавірус

Німецька авіакомпанія Lufthansa посадить 150 з 770 свого парку літаків через скорочення кількості рейсів, пов'язаних з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Як відзначили в компанії, 25 зі 150 літаків, польоти яких тимчасово зупинено, є далекого прямування.

"Ми динамічно коригуємо наші плани з урахуванням надзвичайних обставин", - повідомили в авіакомпанії.

Раніше авіакомпанія продовжила призупинення польотів в Китай до 24 квітня, а в Тегеран до 30 квітня, а також скорочує польоти в північну частину Італії.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що український лоукостер SkyUp призупиняє виконання рейсів в італійського міста Турин з-за спалаху коронавіруса на півночі країни. Рейси в Турин будуть припинені з 5 березня.

Також повідомлялося, що станом на ранок 4 березня у всьому світі понад 93 тис. чоловік були інфіковані і понад 3,1 тис. померли від коронавіруса Covid-19. При цьому на території 34 країн Європи зареєстровано 3 тисячі 365 випадків захворювання коронавірусом і 85 летальних випадків.

За день кількість випадків коронавірусу в Британії збільшилася майже вдвічі Паризький Лувр відновив свою роботу після закриття у зв'язку з коронавірусом
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