Во вторник 8 немецких аэропортов будут бастовать

Фото: аэропорт Франкфурта (facebook.com/allapoleva)

Профсоюз призывает повысить почасовую заработную плату

В Германии во вторник, 15 января 2019 года, к забастовке работников служб безопасности подключатся 8 немецких аэропортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Verdi.

Как отмечено, профсоюз призывает повысить почасовую заработную плату в зоне контроля до 20 евро в час

"С помощью этой предупредительной забастовки мы посылаем еще один сигнал работодателям, чтобы они повысили зарплату для примерно 23 тыс. сотрудников в области безопасности в аэропортах Германии", - говорится в сообщении.

Также предупредительные забастовки анонсированы в аэропортах Гамбурга, Мюнхена, Бремена, Гамбурга, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта.

Сообщается, что в некоторых аэропортах забастовка будет 24-часовой, в других – с 2 часов ночи до 8 часов вечера.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Франкфурта-на-Майне (Германия) просят пассажиров перебронировать билеты из-за забастовки служб безопасности аэропорта, запланированной на 15 января.