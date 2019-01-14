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Lufthansa скасує 400 авіарейсів через страйки

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 14:04
Lufthansa скасує 400 авіарейсів через страйки
Фото: Lufthansa (flickr.com Mark Piacentini)

Завтра, 15 січня, будуть страйкувати працівники німецьких аеропортів, які вимагають збільшення зарплати

Lufthansa, найбільша авіакомпанія в Європі, скасувала не менше 414 рейсів 15 січня через страйк робітників у німецьких аеропортах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Повідомляється, що 15 січня будуть страйки працівників німецьких аеропортів, які вимагають збільшення зарплати. Страйки будуть в аеропортах Франкфурта і Мюнхена (в них розташовані хаби Lufthansa), а також в Гамбурзі, Ганновері, Бремені, Дрездені, Ерфурті та аеропорту Лейпцига і Галле.

Таким чином, скасування торкнеться 386 рейсів усередині Європи і 28 міжконтинентальних маршрутів, причому ці цифри не враховують скасування рейсів в Мюнхені і можуть зрости.

Нагадаємо, в аеропорту Франкфурта-на-Майні (Німеччина) просять пасажирів перебронювати квитки через страйк служб безпеки аеропорту, запланований на 15 січня.

Раніше повідомлялося, що страйк в німецьких аеропортах пройде на тлі тривалих переговорів з приводу оплати праці.

До цього 7 січня працівники служб безпеки двох берлінських аеропортів провели страйк.

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