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Лучшая пара в мире: Дорофеева и Дантес "развеяли" подозрения в сети (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.11.2019 - 23:48
Лучшая пара в мире: Дорофеева и Дантес "развеяли" подозрения в сети (фото)
Надя Дорофеева и Владимир Дантес (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева и Владимир Дантес восхитили сеть совместными фото

Надя Дорофеева со своим мужем Владимиром Дантесом показали фото из Дворца спорта в Киеве. Артисты в стильных черных нарядах устроили импровизированную фотосессию на фоне шкафчиков для одежды. Кадры опубликованы в Instagram вокалистки дуэта "Время и Стекло" и певца и телеведущего.

Красивая пара подобрала для себя интересный образ: на Дантесе черные брюки и свитер с высоким воротником, а Дорофеева облачилась в модные брюки а-ля черные спортивные штаны с белыми лампасами в стиле спорт-кэжуал, черный легкий пиджак-костюм. На супругах белые "воздушные" кроссовки, а на Наде еще и белая кепка.

Лучшая пара в мире: Дорофеева и Дантес &quot;развеяли&quot; подозрения в сети (фото)

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Знакомьтесь - Надя Дорофеева", - шутливо уточнил Дантес.

В сети тут же осыпали 29-летнюю Дорофееву массой комплиментов и отметили ее удивительную красоту и элегантность - причем в любом наряде и образе. 31-летний Дантес также получил свою изрядную "порцию" восторженных отзывов поклонников.

Лучшая пара в мире: Дорофеева и Дантес &quot;развеяли&quot; подозрения в сети (фото)

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (Фото: instagram.com/vladimirdantes)

К слову, одна из подписчиц Владимира в сети в своем комментарии даже рассказала, что сегодняшнее прекрасное семейное фото пары "развеяло" фейк в прессе о том, что якобы супруги намереваются развестись.

  • Вы очень красивая пара!
  • Какая же ти красивая!
  • Че это за пацан? Фанат? Где муж Позитив?
  • Очень класнючие!
  • Супер пара!
  • Вы невероятные.. Лучшая пара в мире... И красивая!
  • Красивая пара. Как такую отхватил?
  • А, так вот что это за девушка, которая замужем за Дантесом;
  • Как раз сегодня в СМИ читала, что вы расстаетесь, потому что очень редко появляетесь где-нибудь вместе...

Лучшая пара в мире: Дорофеева и Дантес &quot;развеяли&quot; подозрения в сети (фото)

Скрин комментариев

Ранее мы писали о том, что Надя Дорофеева очаровала сеть проникновенным фото и заворожила магнетическим взглядом.

В трусиках и лифчике из страз: Надя Дорофеева завела сеть жарким фотосетом в гримерке Дорофеева сделала скандальное признание о родителях в Крыму
Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантесновости шоу-бизнеса
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