"В глазах можно утонуть": Надя Дорофеева зачаровала сеть пронзительным фото

Фанаты засыпали певицу комплиментами
Очаровательная и позитивная Надя Дорофеева умеет удивить и восхитить своих поклонников - так, недавно певица взволновала горячим кадром из гримерки, на котором позировала в лифчике из страз и трусиках. А на свежем фото в своем Instagram артистка просто-таки завораживает пронзительным и чарующим взглядом!
Надя запечатлена в кафе в свободной черной кофте. Волосы девушки уложены красивыми волнами на ее плечах и с одной стороны скреплены изящной заколкой, а на ее лице - эффектный макияж с акцентом на губы. Певица серьезно смотрит на камеру, поражая глубиной своего взгляда.
"Посмотри в глаза, я хочу сказать..." - подписала она снимок строчкой из песни Натальи Ветлицкой.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Очарованные фанаты тут же принялись осыпать любимую артистку восторженными отзывами.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Ранее Надя Дорофеева высказалась об отношениях с коллегой по группе "Время и Стекло" Алексеем Завгородним.