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"Никогда не рассказывала": Дорофеева решилась на признание о проблемах со здоровьем

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.11.2019 - 16:24
"Никогда не рассказывала": Дорофеева решилась на признание о проблемах со здоровьем
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица провела обследование организма в Испании

Надя Дорофеева недавно побывала с мамой в Барселоне. Целью семейной поездки был не только отдых и экскурсии, но и обследование здоровья. Хоть в Испанию Надя и Ольга прилетели всего на пару дней, они успели многое – посмотреть местные достопримечательности, насладиться кухней, погулять по набережной и полюбоваться морскими пейзажами, а также пройти обследование организма и выявить существующие проблемы. Свои приключения Надя описала в новом выпуске DoDo VLOG нас личном Youtube-канале.

Певица сняла сюжет с момента встречи с мамой Ольгой (которая, к слову, живет в Крыму) в Киеве до возвращения из Испании назад в Украину. Артистка делилась эмоциями и фиксировала все ключевые моменты поездки на камеру. Также звезда впервые упомянула о своих проблемах с щитовидкой.

"Я к своему здоровью отношусь... Бегу в больницу только тогда, когда прижмет. Но в этот раз я решила сделать все по-другому. Я никогда не рассказывала, но у меня есть проблема со щитовидной железой, и это очень распространенная проблема, она действительно очень у многих людей. Эту проблему очень важно контролировать". – пояснила Надя.

&quot;Никогда не рассказывала&quot;: Дорофеева решилась на признание о проблемах со здоровьем

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

После ряда обследований проблема подтвердилась, и певица прислушалась к советам медиков.

"Наша поездка прошла очень позитивно. Мне нужно делать серьезную манипуляцию со щитовидной, а у мамы нашли несколько проблем, которые она теперь должна держать под контролем", - отчиталась Надя.

&quot;Никогда не рассказывала&quot;: Дорофеева решилась на признание о проблемах со здоровьем

Фото: Надя Дорофеева с мамой Ольгой (instagram.com/nadyadorofeeva)

Девушка также поделилась впечатлениями от города. Оказалось, она стала фанатом испанской кухни. "Барселона, спасибо за самую вкусную в мире сангрию и паэлью", - заявила звезда.

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