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Надя Дорофеева честно высказалась о романтических отношениях с Алексеем Завгородним (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.11.2019 - 13:45
Надя Дорофеева честно высказалась о романтических отношениях с Алексеем Завгородним (видео)
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

По словам Дорофеевой, поначалу они с Позитивом думали только о карьере

Гостьей шоу "СЛАВА +", которое еженедельно выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ", стала популярная певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева. К слову, доэтого Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) выступили в роли ведущих 12-го эфира шоу Танцы со звездами 2019. Во время прямого эфира Надя и Позитив покорили фанов стильным совместным выходом. В новом интервью Дорофеева решилась на откровенный разговор и рассказала о романтических отношениях с Позитивом!

Во время откровенной беседы с журналистом Славой Деминым известная артистка призналась, почему у них с Позитивом так и не сложились романтические отношения.

По словам Нади, при первой встрече они понравились друг другу, но между творческой парой было много обид.

"Во-первых, когда мы начинали проект, мы думали только о карьере. Во-вторых, у каждого из нас были отношения, а в-третьих, мы совершенно разные с Позитивом. Сейчас, конечно, мы уже научились мириться со всеми штуками друг друга, но тогда... Нам понадобилось года 4, чтоб смириться с нашими индивидуальность, полюбит друг друга, как партнеров", - рассказала Дорофеева.

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Как отметила певица, ссор между ней и Позитивом было много и они были не только из-за работы, но и потому, что было вне ее.

"Это автобус, это сон, который был нарушен регулярно, потому что Леша любил до утра висеть в автобусе, а я хотела спать ... Я очень сильно обижалась на него из-за этого, поэтому какие там отношения, обиды были одни", - подчеркнула Надя.

Напомним, ранее муж певицы Владимир Дантес высказался по поводу возможного пополнения с Дорофеевой.

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