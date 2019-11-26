ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В чулках и экстра-мини: дерзкая Дорофеева засветила идеальный пресс и длинные ножки

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.11.2019 - 20:58
В чулках и экстра-мини: дерзкая Дорофеева засветила идеальный пресс и длинные ножки
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица покорила поклонников фото с суперфинала Танцы со звездами 2019

Надя Дорофеева может похвастаться идеально стройной фигурой, которую без стеснения демонстрирует на сцене со всех ракурсов. Сценические костюмы певицы более чем откровенные и все и соблазнительные. Хоть в жизни Надя предпочитает более удобные варианты одежды, а сама характеризует свой стиль как "треш-гламур", но умеет быть сексуальной в любом виде. Так, вместе со своим партнером по дуэту "Время и Стекло" артистка выступила на суперфинале проекта Танцы со звездами 2019 в дерзком наряде.

На фотоотчет из закулисья Надя и Алексей "Позитив" Завгородний запечатлены в экстравагантных красно-белых костюмах. Певица надела белый кроп-топ с красным принтом на рукавах и экстремально короткую мини юбку оригинального оформления, а также сетчатые колготы. Свой лук она дополнила белоснежными чулками-гетрами и перчатками. Ее волос собраны сзади, а несколько широких прядей выпущены на лица.

Ансамбль только подчеркнул достоинства Надиной фигуры – плоский животик и стройные длинные ножки. Она кокетничала на камеру и с удовольствием позировала вместе с Позитивом.

В чулках и экстра-мини: дерзкая Дорофеева засветила идеальный пресс и длинные ножки

В чулках и экстра-мини: дерзкая Дорофеева засветила идеальный пресс и длинные ножки

В чулках и экстра-мини: дерзкая Дорофеева засветила идеальный пресс и длинные ножки

Надя Дорофеева и Позитив (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники оценили по достоинству экстравагантные луки Нади и Позитива.

  • Такие классные!
  • Красотка
  • Ребята огнище
  • Классно смотритесь
  • На стиле
  • Сексуалочка
  • Какие крутые
  • Блин, Надя, у тебя такие крутые луки!
  • Красавчики
  • Ну Надя как всегда отпад

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева очаровала сеть проникновенным фото и заворожила магнетическим взглядом.

Танцы со звездами: стал известен победитель шоу Ты бы присмотрелась: Регина Тодоренко вспомнила, как мама перепутала ее с Дорофеевой
Новости Украины Надя ДорофееваТанцы со звездамиВремя и Стекло
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь