У Лубнах сталася аварія на ЛЕП: місто залишилося без світла та води

За даними влади, у сусідніх громадах району також зафіксовано коливання напруги. Фахівці енергетичних служб уже працюють над локалізацією та ліквідацією аварії.

Орієнтовний час відновлення електропостачання - близько 22:00. Водночас енергетики просять мешканців поставитися з розумінням, адже час робіт може змінитися залежно від масштабу пошкоджень.

Лубни - місто в центральній Україні, в Полтавська область, яке є адміністративним центром однойменного району. Станом на 2022 рік його населення становило приблизно 44 089 осіб.