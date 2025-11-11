В Лубнах произошла авария на ЛЭП: город остался без света и воды

В Лубенской общине, что в Полтавской области, во вторник, 11 ноября, произошла авария на линии электропередач. Город остался без света и водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.
По данным властей, в соседних громадах района также зафиксированы колебания напряжения. Специалисты энергетических служб уже работают над локализацией и ликвидацией аварии.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения - около 22:00. В то же время энергетики просят жителей отнестись с пониманием, ведь время работ может измениться в зависимости от масштаба повреждений.
Лубны - город в центральной Украине, в Полтавская область, который является административным центром одноименного района. По состоянию на 2022 год его население составляло примерно 44 089 человек.
Отключения электроэнергии в Украине усилились после массированной атаки российских войск на объекты энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Оккупанты нанесли удары дронами, а также ракетами типа "Кинжал" и "Калибр". По данным "Центрэнерго", этот обстрел стал самым мощным с начала полномасштабного вторжения - из-за него Змиевская и Трипольская ТЭС полностью остановили генерацию электроэнергии.
10 ноября министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что специалисты начали восстановительные работы на Змиевской и Трипольской ТЭС, однако подробностей не раскрыла. В то же время заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что
Украина инициировала заседание Совета МАГАТЭ в связи с ударами по подстанциям, которые обеспечивают электроснабжение Хмельницкой и Ровенской АЭС.