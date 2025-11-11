У Лубнах сталася аварія на ЛЕП: місто залишилося без світла та води

У Лубенській громаді, що у Полтавській області, у вівторок, 11 листопада, сталася аварія на лінії електропередач. Місто залишилось без світла та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавської ОВА.

За даними влади, у сусідніх громадах району також зафіксовано коливання напруги. Фахівці енергетичних служб уже працюють над локалізацією та ліквідацією аварії. Орієнтовний час відновлення електропостачання - близько 22:00. Водночас енергетики просять мешканців поставитися з розумінням, адже час робіт може змінитися залежно від масштабу пошкоджень. Лубни - місто в центральній Україні, в Полтавська область, яке є адміністративним центром однойменного району. Станом на 2022 рік його населення становило приблизно 44 089 осіб.