У Лубнах сталася аварія на ЛЕП: місто залишилося без світла та води

Лубни, Вівторок 11 листопада 2025 19:14
UA EN RU
У Лубнах сталася аварія на ЛЕП: місто залишилося без світла та води Ілюстративне фото: у Лубнах сталася аварія на ЛЕП (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Лубенській громаді, що у Полтавській області, у вівторок, 11 листопада, сталася аварія на лінії електропередач. Місто залишилось без світла та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавської ОВА.

За даними влади, у сусідніх громадах району також зафіксовано коливання напруги. Фахівці енергетичних служб уже працюють над локалізацією та ліквідацією аварії.

Орієнтовний час відновлення електропостачання - близько 22:00. Водночас енергетики просять мешканців поставитися з розумінням, адже час робіт може змінитися залежно від масштабу пошкоджень.

Лубни - місто в центральній Україні, в Полтавська область, яке є адміністративним центром однойменного району. Станом на 2022 рік його населення становило приблизно 44 089 осіб.

Масований обстріл енергетики України 8 листопада

Відключення електроенергії в Україні посилилися після масованої атаки російських військ на об’єкти енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Окупанти завдали ударів дронами, а також ракетами типу "Кинджал" і "Калібр". За даними "Центренерго", цей обстріл став найпотужнішим від початку повномасштабного вторгнення - через нього Зміївська та Трипільська ТЕС повністю зупинили генерацію електроенергії.

10 листопада міністр енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що фахівці розпочали відновлювальні роботи на Зміївській і Трипільській ТЕС, однак подробиць не розкрила. Водночас заступник міністра енергетики Микола Колесник заявив, що

Україна ініціювала засідання Ради МАГАТЕ у зв’язку з ударами по підстанціях, які забезпечують електропостачання Хмельницької та Рівненської АЕС.

