В Лубнах произошла авария на ЛЭП: город остался без света и воды

В Лубенской общине, что в Полтавской области, во вторник, 11 ноября, произошла авария на линии электропередач. Город остался без света и водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

По данным властей, в соседних громадах района также зафиксированы колебания напряжения. Специалисты энергетических служб уже работают над локализацией и ликвидацией аварии.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - около 22:00. В то же время энергетики просят жителей отнестись с пониманием, ведь время работ может измениться в зависимости от масштаба повреждений.

Лубны - город в центральной Украине, в Полтавская область, который является административным центром одноименного района. По состоянию на 2022 год его население составляло примерно 44 089 человек.