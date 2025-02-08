Лубінець показав російських полонених перед обміном: що вони говорять

Лубінець опублікував чергове спілкування з російськими військовополоненими перед процедурою обміну.

"На відео - мій представник з прав людини в системі органів сектору безпеки та оборони Юрій Ковбаса із колегами опитують росіян щодо того, якими були умови утримання українською стороною", - зауважив омбудсман.

Він також вкотре наголосив, що Україна неухильно дотримується Женевських конвенцій та зауважив, що окупанти змогли розповісти про свої побажання.

"Серед побажань росіян - регулярне здійснення передачі листів та посилок, а також регулярні обміни військовополоненими", - розповів Лубінець.

Омбудсман наголосив, що Україна зацікавлена в цих же ініціативах та процедурах.

"Тому сподіваюся, що ці ж побажання росіяни передадуть компетентним органам на тій стороні, і ігнорування ініціатив, про які просять самі утримувані в Україні військовополонені, припиняться", - додав він.