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Лубінець показав російських полонених перед обміном: що вони говорять

Фото: омбудсман Лубінець Дмитро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Російські військовополонені розповіли про умови утримання в Україні. Вони також озвучили свої побажання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського омбудсмана Дмитра Лубінця.

Лубінець опублікував чергове спілкування з російськими військовополоненими перед процедурою обміну.

"На відео - мій представник з прав людини в системі органів сектору безпеки та оборони Юрій Ковбаса із колегами опитують росіян щодо того, якими були умови утримання українською стороною", - зауважив омбудсман.

Він також вкотре наголосив, що Україна неухильно дотримується Женевських конвенцій та зауважив, що окупанти змогли розповісти про свої побажання.

"Серед побажань росіян - регулярне здійснення передачі листів та посилок, а також регулярні обміни військовополоненими", - розповів Лубінець.

Омбудсман наголосив, що Україна зацікавлена в цих же ініціативах та процедурах.

"Тому сподіваюся, що ці ж побажання росіяни передадуть компетентним органам на тій стороні, і ігнорування ініціатив, про які просять самі утримувані в Україні військовополонені, припиняться", - додав він.

Обміни полоненими

Нагадаємо, що у середу, 5 лютого, Україна повернула з російського полону 150 громадян. Серед тих кого повернули - солдати, сержанти та офіцери.

До того обмін полоненими відбувся 15 січня. Тоді Україна повернула з російського полону 25 своїх громадян. Серед них захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також цивільний.

А до того попередній обмін відбувся у понеділок, 30 грудня, тоді Україна повернула з російського полону ще 189 своїх громадян.

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Війна Росії проти України