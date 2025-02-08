Лубинец показал российских пленных перед обменом: что они говорят

Лубинец опубликовал очередное общение с российскими военнопленными перед процедурой обмена.

"На видео - мой представитель по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса с коллегами опрашивают россиян о том, какими были условия содержания украинской стороной", - отметил омбудсмен.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Украина неуклонно придерживается Женевских конвенций и отметил, что оккупанты смогли рассказать о своих пожеланиях.

"Среди пожеланий россиян - регулярное осуществление передачи писем и посылок, а также регулярные обмены военнопленными", - рассказал Лубинец.

Омбудсман подчеркнул, что Украина заинтересована в этих же инициативах и процедурах.

"Поэтому надеюсь, что эти же пожелания россияне передадут компетентным органам на той стороне, и игнорирование инициатив, о которых просят сами удерживаемые в Украине военнопленные, прекратятся", - добавил он.