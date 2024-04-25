Лубінець: Катар почне переговори з Росією про повернення українських цивільних заручників

Візит Лубінця до Катару

Учора дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Білова заявила про нібито очну зустріч з українською делегацією і про нібито домовленість щодо дітей.

Однак Лубінець спростував це й уточнив, що Україна повертає дітей із депортації за сприяння партнерів, зокрема Катару.

Сьогодні омбудсмен повідомив, що Україна передала Катару список з іменами 561 дитини, незаконно вивезених окупантами до Росії. Він уже опрацьовується російською стороною.

Українські цивільні в полоні у Росії

Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що експерти "Московського механізму" Організації з безпеки і співробітництва в Європі підготували звіт із розслідування затримання Росією українських цивільних осіб.

А раніше представник ГУР Андрій Юсов говорив, що Росія утримує тисячі цивільних українців у неволі як на своїй території, так і на тимчасово захоплених. Україна працює над поверненням своїх громадян і очікує результатів.

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