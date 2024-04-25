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Лубинец: Катар начнет переговоры с Россией о возвращении украинских гражданских заложников

Архивное фото: уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Катар начнет переговоры с представителями Российской Федерации на тему возвращения из плена украинских гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире национального телемарафона.

По словам омбудсмена, Катар согласился начать переговоры с российской стороной о возвращении гражданских заложников.

Визит Лубинца в Катар

Вчера детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова заявила о якобы очной встрече с украинской делегацией и о якобы договоренности по детям.

Однако Лубинец опроверг это и уточнил, что Украина возвращает детей из депортации при содействии партнеров, в частности, Катара.

Сегодня омбудсмен сообщил, что Украина передала Катару список с именами 561 ребенка, незаконно вывезенного оккупантами в Россию. Он уже прорабатывается российской стороной.

Украинские гражданские в плену у России

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эксперты "Московского механизма" Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовили отчет по расследованию задержания Россией украинских гражданских лиц.

А ранее представитель ГУР Андрей Юсов говорил, что Россия удерживает тысячи гражданских украинцев в неволе как на своей территории, так и на временно захваченных. Украина работает над возвращением своих граждан и ожидает результатов.

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