Росія тримає в заручниках тисячі цивільних українців. ГУР відповіло, як працюють над поверненням

Росія утримує тисячі цивільних українців у неволі як на своїй території так, і на тимчасово захоплених. Україна працює над поверненням своїх громадян і очікує на результати.

Про це у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна сказав представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, українська сторона намагається повернути своїх громадян, яких країна-агресор утримує в заручниках і обміни не єдиний інструмент.

"У випадку з цивільними тим більше. Тому що якщо ми говоримо про сам факт розмови обміну цивільних - це якась піратська та терористична практика із середньовіччя. Це означало б, що Україна мала б здійснити рейд в Брянську область, захопити там кілька районів цивільного населення і потім там робити масові обміни", - сказав Юсов під час презентації нового проєкту "Хочу найти".

Представник ГУР акцентував на відміну від терористичної Росії українська сторона до захоплення в заручники цивільних росіян вдаватися не збирається.

"Тому так, вся інформація збирається під виглядом правоохоронної діяльності так званої, контртерористичних заходів, фільтраційних заходів. Насправді відбуваються масові репресії місцевого населення на окупованих територіях", - розповів Юсов.

Він уточнив, що мова йде не лише про період повномасштабного вторгнення, а з 2014 року.

"Це і Крим, і Донбас, і багато людей знаходиться в російській неволі. І по всім ним ведеться робота й очікуються результати. Проблема в тому, що такі дії продовжуються", - каже Юсов.

За йог словами, наразі в реальному часі репресивний апарат РФ на окупованих територіях нашої країни працює під різними приводами, метою яких є часто або "звітність" якась, або корупційна складова, або ж бажання заволодіти чужим майном, автомобілем, нерухомістю чи землею, якщо йдеться про фермерів.

"Люди справді опиняються в неволі. Іноді без будь-якого правового статусу. І це все воєнні злочини, інформація по них збирається, фіксується і звичайно береться в роботу", - підсумував Юсов.

Тисячі цивільних українців у полоні РФ: де їх утримує агресор

Нагадаємо, нещодавно видання ВВС оприлюднило матеріал, де наголошується, що в колоніях та ізоляторах в Росії та на окупованих територіях утримують тисячі українців, яких ув'язнювали без звинувачень, слідчих дій, судів та строку звільнення, а знайти їх фактично неможливо.

Видання склало список СІЗО і виправних колоній, у яких утримуються українські громадяни у РФ і на окупованих територіях. В якому 34 заклади на території 17 регіонів РФ та два СІЗО в окупованому Сімферополі.

Також українців утримують у в’язницях так званих "ДНР", "ЛНР" та на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.