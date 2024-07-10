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Лубінець анонсував великий обмін жінок-військовополонених

Фото: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Тетяна Степанова

Україна планує великий обмін з Росією, у ході якого повернуть жінок-військовополонених.

Про це заявив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції "Повернути означає врятувати", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Нам допомагають Об'єднані Арабські Емірати. Ми можемо це публічно сказати. Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні",  - сказав Лубінець.

За його словами, є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну - важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.

Обмін полоненими

Зазначимо, за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, наразі у російській неволі знаходяться понад 400 українських жінок. Чимало з них - незаконно утримувані цивільні.

Також нагадаємо, що 25 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією. Додому повернулися 90 захисників.

А ввечері 28 червня з російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році.

Також було повернуто ще дев'ятеро українців, серед них - двоє священників. Це вдалося здійснити за посередництва Ватикану.

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Обмін полоненимиВійна в УкраїніДмитро Лубінець