Лубінець анонсував великий обмін жінок-військовополонених

Обмін полоненими

Зазначимо, за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, наразі у російській неволі знаходяться понад 400 українських жінок. Чимало з них - незаконно утримувані цивільні.

Також нагадаємо, що 25 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією. Додому повернулися 90 захисників.

А ввечері 28 червня з російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році.

Також було повернуто ще дев'ятеро українців, серед них - двоє священників. Це вдалося здійснити за посередництва Ватикану.

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