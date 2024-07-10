Лубінець анонсував великий обмін жінок-військовополонених

Україна планує великий обмін з Росією, у ході якого повернуть жінок-військовополонених.
Про це заявив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції "Повернути означає врятувати", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Нам допомагають Об'єднані Арабські Емірати. Ми можемо це публічно сказати. Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні", - сказав Лубінець.
За його словами, є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну - важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.
Зазначимо, за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, наразі у російській неволі знаходяться понад 400 українських жінок. Чимало з них - незаконно утримувані цивільні.
Також нагадаємо, що 25 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією. Додому повернулися 90 захисників.
А ввечері 28 червня з російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році.
Також було повернуто ще дев'ятеро українців, серед них - двоє священників. Це вдалося здійснити за посередництва Ватикану.
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