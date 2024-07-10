Лубинец анонсировал большой обмен женщин-военнопленных

Обмен пленными

Отметим, по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сейчас в российской неволе находятся более 400 украинских женщин. Многие из них - незаконно удерживаемые гражданские.

Также напомним, что 25 июня Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Домой вернулись 90 защитников.

А вечером 28 июня из российского плена удалось вернуть замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла, который был захвачен в 2021 году.

Также было возвращено еще девять украинцев, среди них - двое священников. Это удалось осуществить при посредничестве Ватикана.

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