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ЛСР перетворив ворожий комплекс "Муром-П" в груду металу (відео)

П'ятниця 15 березня 2024 14:48
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ЛСР перетворив ворожий комплекс "Муром-П" в груду металу (відео) Фото: ЛСР перетворив ворожий комплекс "Муром-П" в груду металу (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Бійці Легіону "Свобода России" відпрацювали по ворожому "Муром-П", перетворивши комплекс в груду металу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Легіону "Свобода России".

"Треба було краще ховати. Перетворили путінський (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П" і антени РЕР/РЕБ на купу металу", - написала пресслужба.

"Муром"

"Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.

Він оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.

Рейд добровольців до РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону Російської Федерації добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Теткіне Курської області РФ.

Вранці 14 березня жителі Бєлгорода жалілись на "прильоти", а російські ЗМІ стверджували про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Також про тяжкі бої повідомляли в селі Козинка.

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