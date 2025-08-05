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У Лозовій через обстріл РФ закрили вокзал: коли відновлять роботу

Фото: у Лозовій через обстріл РФ закрили вокзал (npu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Через обстріл Росії 5 серпня вокзал у місті Лозова Харківської області не працюватиме невизначений час. Рішення щодо того, як жителі користуватимуться залізничним транспортом, ще не ухвалене.

Про це заявив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думка".

"На жаль, залізничний вокзал не буде працювати деякий час. Також буде проблема з відправкою з Лозової, але над цим працює "Укрзалізниця". Можливо, поблизу міста визначать інші локації для посадки у пасажирські потяги", - повідомив Зеленський.

Він додав, що у Лозівській громаді після масованого удару російських дронів на 90% відновили електропостачання, також вдалося повернути водопостачання.

Обстріл Лозової

Нагадаємо, сьогодні вночі, 5 серпня, Росія завдала удару по Україні дронами та ракетою. Зокрема, під обстріл потрапила Лозова Харківської області.

Мер міста Сергій Зеленський повідомив, що цього разу російська армія здійснила наймасованішу атаку на Лозову. Вона тривала з 02:30 до 03:00.

За даними прокуратури, окупанти випустили понад 30 ударних безпілотників типу "Герань-2". Внаслідок влучань пошкоджено залізничний вокзал та інші об’єкти інфраструктури. За останніми даними, відомо про двох загиблих та понад 10 постраждалих.

Також стало відомо, що через обстріл близько 80% жителів міста лишились без світла.

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