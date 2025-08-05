У Лозовій через обстріл РФ закрили вокзал: коли відновлять роботу

"На жаль, залізничний вокзал не буде працювати деякий час. Також буде проблема з відправкою з Лозової, але над цим працює "Укрзалізниця". Можливо, поблизу міста визначать інші локації для посадки у пасажирські потяги", - повідомив Зеленський.

Він додав, що у Лозівській громаді після масованого удару російських дронів на 90% відновили електропостачання, також вдалося повернути водопостачання.