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В Лозовой из-за обстрелов РФ закрыли вокзал: когда возобновят работу

Фото: в Лозовой из-за обстрелов РФ закрыли вокзал (npu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за обстрела России 5 августа вокзал в городе Лозовая Харьковской области не будет работать неопределенное время. Решение о том, как жители будут пользоваться железнодорожным транспортом, еще не принято.

Об этом заявил глава Лозовской городской территориальной общины Сергей Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думка".

"К сожалению, железнодорожный вокзал не будет работать некоторое время. Также будет проблема с отправкой из Лозовой, но над этим работает "Укрзализныця". Возможно, вблизи города определят другие локации для посадки в пассажирские поезда", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что в Лозовской громаде после массированного удара российских дронов на 90% восстановили электроснабжение, также удалось вернуть водоснабжение.

 

Обстрел Лозовой

Напомним, сегодня ночью, 5 августа, Россия нанесла удар по Украине дронами и ракетой. В частности, под обстрел попала Лозовая Харьковской области.

Мэр города Сергей Зеленский сообщил, что на этот раз российская армия осуществила самую массированную атаку на Лозовую. Она продолжалась с 02:30 до 03:00.

По данным прокуратуры, оккупанты выпустили более 30 ударных беспилотников типа "Герань-2". В результате попаданий поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. По последним данным, известно о двух погибших и более 10 пострадавших.

Также стало известно, что из-за обстрела около 80% жителей города остались без света.

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