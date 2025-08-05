В Лозовой из-за обстрелов РФ закрыли вокзал: когда возобновят работу

"К сожалению, железнодорожный вокзал не будет работать некоторое время. Также будет проблема с отправкой из Лозовой, но над этим работает "Укрзализныця". Возможно, вблизи города определят другие локации для посадки в пассажирские поезда", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что в Лозовской громаде после массированного удара российских дронов на 90% восстановили электроснабжение, также удалось вернуть водоснабжение.