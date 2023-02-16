Ложкін прогнозує Україні майбутнє "Ізраїлю Східної Європи"

Після перемоги у війні Україна мала б стати так званим "Ізраїлем Східної Європи". Це означає, що одним з пріоритетів держави мали б бути військові технології.

Він акцентував на тому, що Ізраїль є одним з головних місць високих технологій у світі, а основним чинником для цього стали саме війни, від яких страждає ця країна.

Як приклад Ложкін навів ізраїльський "Підрозділ 8200", який спеціалізується на радіоелектронній розвідці і є одним з найбільших таких підрозділів у світі. У зв’язку з війнами, в яких країна змушена захищатися від агресивних сусідів, в Ізраїлі з’явилося багато успішних стартапів, включаючи "єдинорогів" у сфері військового виробництва, високих технологій. Це стало величезним двигуном для ізраїльської економіки.

"Я вважаю, що Україна має зробити те саме. Україна могла б бути центром військових високих технологій в Європі, центром високих технологій взагалі. Україна, до речі, зараз також дуже успішна в цьому, і багато з цього вже відбувається. Але я думаю, що Україна може збільшити це в рази і стати центром високих технологій Східної Європи чи, можливо, Європи взагалі. Досвід Ізраїлю в цій сфері дуже важливий для України", - додав він.