Ложкин прогнозирует Украине будущее "Израиля Восточной Европы"
После победы в войне Украина должна стать так называемым "Израилем Восточной Европы". Это означает, что одним из приоритетов государства должны быть военные технологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного еврейского конгресса Бориса Ложкина во время Kyiv Jewish Forum .
Он акцентировал внимание на том, что Израиль является одним из главных мест высоких технологий в мире, а основным фактором для этого стали именно войны, от которых страдает эта страна.
В качестве примера Ложкин привел израильское "Подразделение 8200", специализирующиеся на радиоэлектронной разведке и являющиеся одним из крупнейших таких подразделений в мире. В связи с войнами, в которых страна вынуждена защищаться от агрессивных соседей, в Израиле появилось много успешных стартапов, включая «единорогов» в сфере военного производства, высоких технологий. Это стало огромным двигателем для израильской экономики.
"Я считаю, что Украина должна сделать то же самое. Украина могла быть центром военных высоких технологий в Европе, центром высоких технологий вообще. Украина, кстати, сейчас тоже очень успешна в этом, и многое из этого уже происходит. Но я думаю, что Украина может увеличить это в разы и стать центром высоких технологий Восточной Европы или, может быть, Европы вообще. Опыт Израиля в этой сфере очень важен для Украины", - добавил он.
Напомним, в нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.
Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.
Президент Израиля пообещал поддержку народу Украины в войне с Россией.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время форума заявил, что рассчитывает на участие Израиля в формуле мира по Украине.
Глава МИД Израиля заявил, что страна расширит гуманитарную помощь Украине.
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