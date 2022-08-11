"Ложь не пройдет": Кулеба резко ответил России на созыв Совбеза ООН

Созыв российской стороной Совбеза ООН из-за якобы "обстрелов" Украиной ЗАЭС показывают, что наглость агрессора, которая сама атакует станцию, не знает границ. Однако мы обеспечим россиянам такое обсуждение, что от них не будет живого места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы во время брифинга.

"Самая тревожная тема последних дней...Россия созывает заседание Совбеза ООН на тему безопасности Запорожской АЭС. Российская наглость не имеет границ и достигла уже глобальных масштабов. Государство-террорист, которое обстреливало крупнейшую в Европе АЭС, захватило ее, разместило на ее территории оружие и продолжает обстрелы, а теперь хочет поговорить о безопасности, но российская ложь не пройдет. Мы обеспечим россиянам такое обсуждение, что на них не останется живого места. Весь мир сейчас знает, что РФ занимается ядерным терроризмом и заседание Совбеза это в очередной раз подтвердит", - отметил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, Украина не даст государству-агрессору использовать международную площадку для пропаганды и дезинформации.

"Вчера я отправил официальное письмо гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и сообщил им факты нарушений российскими оккупантами всех семи основных принципов ядерной безопасности и защищенности МАГАТЭ во время оккупации Запорожской АЭС", - рассказал Кулеба.

Он обратил внимание, что россияне фактически превратили крупнейшую в Европе АЭС в военную базу и ставят под угрозу безопасность всего континента.

"В связи с этим я призвал отправить на ЗАЭС международную миссию под руководством МАГАТЭ, предложил включить в нее военных экспертов ООН, ведь для оценки угроз милитаризации объекта обязательно должны быть специалисты с соответствующей экспертизой. Настаиваем, что такая миссия должна быть организована в самые сжатые сроки", - призвал Кулеба.

Он подчеркнул, если россиянам действительно "нечего скрывать", то они должны срочно предоставить специалистам доступ к ЗАЭС.

"Мы требуем усилить давление на Москву с целью возвращения станции под полный контроль Украины и недопущения ядерной катастрофы", - обратился министр к украинским партнерам.

Предыстория

Напомним, недавно Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с якобы "ударами" украинской стороны по Запорожской АЭС.

При этом сами оккупанты 5 и 6 августа обстреляли ЗАЭС, из-за чего появилась угроза утечки радиации.

В МАГАТЭ отметили, что пока ядерной угрозы нет, но зафиксированы повреждения.

В то же время страны G7 осудили действия России, призвали вернуть Украине контроль над ЗАЭС и пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.

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