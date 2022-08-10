Страны G7 требуют от России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины
Министры стран G7 призвали Россию передать Запорожскую АЭС под контроль Украины. Также они требуют пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление G7, опубликованное на сайте МИД Германии.
Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и глава европейской дипломатии осудили действия России. Они призвали вернуть под контроль Украины все ядерные объекты, в том числе ЗАЭС.
"Украинский персонал, эксплуатирующий Запорожскую АЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления", - говорится в сообщении.
В G7 заявили, что действия РФ на Запорожской АЭС подергают опасности многие страны и повышают риск ядерной катастрофы.
Кроме того, Россия препятствует МАГАТЭ контролировать мировую ядерную безопасность. Министры призвали пропустить экспертов МАГАТЭ на станцию.
Напомним, что Россия начала обстреливать ЗАЭС вечером 5 августа, из-за чего появилась угроза утечки радиации.
Уже 6 августа оккупанты вновь ударили по площадке станции. В результате чего пострадал работник.
При этом в МАГАТЭ заявили, что после последних обстрелов ядерной угрозы на Запорожской АЭС пока нет, но зафиксированы повреждения.
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