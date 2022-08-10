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Страны G7 требуют от России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

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Берлин, Среда 10 августа 2022 14:03
Страны G7 требуют от России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины Фото в G7 осудили Россию из-за обстрелов Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министры стран G7 призвали Россию передать Запорожскую АЭС под контроль Украины. Также они требуют пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление G7, опубликованное на сайте МИД Германии.

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и глава европейской дипломатии осудили действия России. Они призвали вернуть под контроль Украины все ядерные объекты, в том числе ЗАЭС.

"Украинский персонал, эксплуатирующий Запорожскую АЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления", - говорится в сообщении.

В G7 заявили, что действия РФ на Запорожской АЭС подергают опасности многие страны и повышают риск ядерной катастрофы.

Кроме того, Россия препятствует МАГАТЭ контролировать мировую ядерную безопасность. Министры призвали пропустить экспертов МАГАТЭ на станцию.

Напомним, что Россия начала обстреливать ЗАЭС вечером 5 августа, из-за чего появилась угроза утечки радиации.

Уже 6 августа оккупанты вновь ударили по площадке станции. В результате чего пострадал работник.

При этом в МАГАТЭ заявили, что после последних обстрелов ядерной угрозы на Запорожской АЭС пока нет, но зафиксированы повреждения.

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G7 Запорожская АЭС Российская Федерация МАГАТЭ
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