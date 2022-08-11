"Брехня не пройде": Кулеба різко відповів Росії на скликання Радбезу ООН

Скликання російською стороною Радбезу ООН через нібито "обстріли" Україною ЗАЕС показують, що нахабність агресора, яка сама атакує станцію, не знає меж. Однак ми забезпечимо росіянам таке обговорення, що від них не буде живого місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби під час брифінгу.

"Найбільш тривожна тема останніх днів...Росія скликає засідання Радбезу ООН на тему безпеки Запорізької АЕС. Російське нахабство не має меж і досягнуло вже глобальних масштабів. Держава-терорист, яка обстрілювала найбільшу в Європі АЕС, захопила її, розмістила на її території зброю та продовжує обстріли, а тепер хоче поговорити про безпеку, але російська брехня не пройде. Ми забезпечимо росіянам таке обговорення, що на них не залишиться живого місця. Весь світ зараз знає, що РФ займається ядерним тероризмом і засідання Радбезу це вчергове підтвердить", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, Україна не дасть державі-агресору використати міжнародний майданчик для пропаганди і дезінформації.

"Вчора я відправив офіційний лист гендиректору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі та генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу і повідомив їм факти порушень російськими окупантами всіх семи основних принципів ядерної безпеки та захищеності МАГАТЕ під час окупації Запорізької АЕС", - розповів Кулеба.

Він звернув увагу, що росіяни фактично перетворили найбільшу в Європі АЕС на військову базу та ставлять під загрозу безпеку всього континенту.

"У зв'язку з цим я закликав відправити на ЗАЕС Міжнародну місію під проводом МАГАТЕ, запропонував включити до неї військових експертів ООН, адже для оцінки загроз мілітаризації об'єкта обов'язково мають бути фахівці з відповідною експертизою. Наполягаємо, що така Місія має бути організована у найстисліші терміни", - закликав Кулеба.

Він наголосив, якщо росіянам дійсно "нема що приховувати", то вони мають терміново надати фахівцям доступ до ЗАЕС.

"Ми вимагаємо посилити тиск на Москву з метою повернення станції під повний контроль України та недопущення ядерної катастрофи", - звернувся міністр до українських партнерів.

Передісторія

Нагадаємо, нещодавно Росія запросила на 11 серпня засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нібито "ударами" української сторони по Запорізькій АЕС.

При цьому сами окупанти 5 та 6 серпня обстріляли ЗАЕС, через що з'явилася загроза витоку радіації.

У МАГАТЕ зазначили, що поки ядерної загрози немає, але зафіксовані пошкодження.

Водночас країни G7 засудили дії Росії, закликали повернути Україні контроль над ЗАЕС та пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.

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