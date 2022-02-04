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"Ловушка" Минских соглашений кроется в предоставлении особого статуса Донбассу, - эксперт

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Донбасс, Пятница 04 февраля 2022 16:07
"Ловушка" Минских соглашений кроется в предоставлении особого статуса Донбассу, - эксперт Фото: война на Донбассе (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталия Гурковская

Патриотическую и последовательную позицию занимает Юлия Тимошенко и ее команда, предлагавшие с самого начала использовать для восстановления мира гарантии Будапештского меморандума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook политического эксперта Дмитрия Корнийчука.

Он признает, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко была права еще в 2014 году, когда четко заявляла, что Минские соглашения - это "ловушка", а переговоры с международными партнерами и Кремлем должны проходить в рамках Будапештского меморандума.

Это очень важный момент, добавляет он, ведь "ловушка" Минских соглашений как раз кроется в предоставлении особого статуса, что позволяет создать на Донбассе "государство в государстве" со своей армией.

Поэтому, по убеждению Корнийчука, пора прекратить списывать просчеты на войну и реально начать действенные переговоры на международном уровне и укреплять экономику Украины, что подчеркивает Юлия Тимошенко, которая совместно с командой уже разработала план преодоления кризиса.

"Вполне правильная позиция Тимошенко: Украина должна усилить свою экономическую и оборонную безопасность, создав Правительство национального единства, и начать использовать другие международные форматы для возвращения Донбасса и Крыма", - заключает Корнийчук.

Напомним, Юлия Тимошенко во время выступления в парламенте призвала власть выйти из ловушки Минских договоренностей и использовать Будапештский меморандум для организации действенных переговоров.

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