ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Пастка" Мінських угод криється у наданні особливого статусу Донбасу, - експерт

Новость на русском →
Донбас, П'ятниця 04 лютого 2022 16:07
"Пастка" Мінських угод криється у наданні особливого статусу Донбасу, - експерт Фото: війна на Донбасі (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Гурковська

Патріотичну та послідовну позицію займає Юлія Тимошенко та її команда, які з самого початку пропонували використовувати для відновлення миру гарантії Будапештського меморандуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook політичного експерта Дмитра Корнійчука.

Він визнає, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко мала рацію ще у 2014 році, коли чітко заявляла, що Мінські угоди - це "пастка", а переговори з міжнародними партнерами та Кремлем мають відбуватися в рамках Будапештського меморандуму.

Це є дуже важливим моментом, додає він, адже "пастка" Мінських угод якраз криється у наданні особливого статусу, що дозволяє створити на Донбасі "державу в державі" зі своєю армією.

Тому, на переконання Корнійчука, настав час припинити списувати прорахунки на війну та реально почати дієві переговори на міжнародному рівні та зміцнювати економіку України, на чому наголошує Юлія Тимошенко, яка спільно з командою вже розробила план подолання кризи.

"Цілком правильна позиція Тимошенко: Україна має посилити свою економічну та оборонну безпеку, створивши Уряд національної єдності, і почати використовувати інші міжнародні формати для повернення Донбасу та Криму", - підсумовує Корнійчук.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко під час виступу в парламенті закликала владу вийти з пастки Мінських домовленостей і використати Будапештський меморандум для організації дієвих перемовин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тимошенко Донбас
NEWS
"Нас не дивує". В Україні відреагували на публікацію США про підготовку фейку Росії
"Нас не дивує". В Україні відреагували на публікацію США про підготовку фейку Росії
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США