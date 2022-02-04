"Пастка" Мінських угод криється у наданні особливого статусу Донбасу, - експерт

Патріотичну та послідовну позицію займає Юлія Тимошенко та її команда, які з самого початку пропонували використовувати для відновлення миру гарантії Будапештського меморандуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook політичного експерта Дмитра Корнійчука.

Він визнає, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко мала рацію ще у 2014 році, коли чітко заявляла, що Мінські угоди - це "пастка", а переговори з міжнародними партнерами та Кремлем мають відбуватися в рамках Будапештського меморандуму.

Це є дуже важливим моментом, додає він, адже "пастка" Мінських угод якраз криється у наданні особливого статусу, що дозволяє створити на Донбасі "державу в державі" зі своєю армією.

Тому, на переконання Корнійчука, настав час припинити списувати прорахунки на війну та реально почати дієві переговори на міжнародному рівні та зміцнювати економіку України, на чому наголошує Юлія Тимошенко, яка спільно з командою вже розробила план подолання кризи.

"Цілком правильна позиція Тимошенко: Україна має посилити свою економічну та оборонну безпеку, створивши Уряд національної єдності, і почати використовувати інші міжнародні формати для повернення Донбасу та Криму", - підсумовує Корнійчук.

