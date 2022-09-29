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Лондонська біржа металів обговорить заборону на постачання алюмінію, нікелю та міді з РФ

Фото: Лондонська біржа металів обговорить заборону на постачання металів із РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лондонська біржа металів обговорює заборону на нові поставки російських кольорових металів, зокрема алюмінію, нікелю та міді, щоб її склади не можна було використовувати для розвантаження та зберігання продукції з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерела серед менеджменту біржі зазначають, що йдеться про можливість заборони нових поставок, намагатися заборонити продаж і зберігання металу, що вже знаходиться на складах біржі, ніхто не стане. Інше джерело заявило, що Лондон не може запровадити заборону на торгівлю російськими металами без санкцій щодо компаній, які його виробляють.

За даними Геологічної служби США, торік у Росії було вироблено 920 000 тонн міді, що становить близько 3,5% загальносвітового обсягу. Нікель у Росії в основному виробляється "Норнікелем", на частку якого минулого року припадало 7% світового виробництва, що оцінюється в 2,7 млн ​​тонн.

Раніше повідомлялося, що США й надалі будуть націлені на вразливі місця економіки Росії у своїй політиці санкцій. Вашингтон уже почав готувати запровадження нових санкцій проти Росії. Зокрема, планується вимкнути ще більше банків РФ від платіжної системи SWIFT.

Також ми писали, що вчора 28 вересня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила новий пакет санкцій проти Росії.

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