Лондонська біржа металів обговорить заборону на постачання алюмінію, нікелю та міді з РФ

Лондонська біржа металів обговорює заборону на нові поставки російських кольорових металів, зокрема алюмінію, нікелю та міді, щоб її склади не можна було використовувати для розвантаження та зберігання продукції з РФ.

Джерела серед менеджменту біржі зазначають, що йдеться про можливість заборони нових поставок, намагатися заборонити продаж і зберігання металу, що вже знаходиться на складах біржі, ніхто не стане. Інше джерело заявило, що Лондон не може запровадити заборону на торгівлю російськими металами без санкцій щодо компаній, які його виробляють.

За даними Геологічної служби США, торік у Росії було вироблено 920 000 тонн міді, що становить близько 3,5% загальносвітового обсягу. Нікель у Росії в основному виробляється "Норнікелем", на частку якого минулого року припадало 7% світового виробництва, що оцінюється в 2,7 млн ​​тонн.