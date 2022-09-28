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США націлені на вразливі місця в економіці Росії, - Держдеп

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Вашингтон, Середа 28 вересня 2022 18:21
США націлені на вразливі місця в економіці Росії, - Держдеп Фото: США націлені на вразливі місця в економіці Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США й надалі будуть націлені на вразливі місця економіки Росії у своїй санкційній політиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора американської санкційної політики при Держдепі Джеймса О'Браєна, яку наводить Reuters.

За його словами, Сполучені Штати вже почали працювати зі своїми союзниками над тим, щоб запровадити серйозні економічні санкції проти Росії на тлі проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України.

При цьому чиновник зазначив, що раніше влада США вводила санкції проти Росії в середньому кожні шість тижнів і він вірить у збереження таких темпів.

"Вашингтон продовжує бути націлений на вразливі місця в російській економіці та на ланцюжки військових поставок", - заявив О'Браєн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними The Wall Street Journal, США вже почали готувати запровадження нових санкцій проти Росії. Зокрема, планується відключити ще більше банків РФ від платіжної системи SWIFT.

Також ми писали, що сьогодні, 28 вересня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила новий пакет санкцій проти Росії.

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