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Лондонская биржа металлов обсудит запрет на поставки алюминия, никеля и меди из РФ

Фото: Лондонская биржа металлов обсудит запрет на поставки металлов из РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лондонская биржа металлов обсуждает запрет на новые поставки российских цветных металлов, в частности алюминия, никеля и меди, чтобы ее склады нельзя было использовать для разгрузки и хранения продукции из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники среди менеджмента биржи отмечают, что речь идет о возможности запрета новых поставок, пытаться запретить продажу и хранение уже находящийся на складах биржи металла никто не станет. Другой источник заявил, что Лондон не может ввести запрет на торговлю российскими металлами без санкций в отношении компаний, которые его производят.

По данным Геологической службы США, в прошлом году в России было произведено 920 000 тонн меди, что составляет около 3,5% от общемирового объема. Никель в России в основном производится "Норникелем", на долю которого в прошлом году приходилось 7% мирового производства, оцениваемого в 2,7 млн ​​тонн.

Ранее сообщалось, что США и дальше будут нацелены на уязвимые места экономики России в своей санкционной политике. Вашингтон уже начал готовить введение новых санкций против России. В частности, планируется отключить еще больше банков РФ от платежной системы SWIFT.

Также мы писали, что вчера 28 сентября, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый пакет санкций против России.

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