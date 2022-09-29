Лондонская биржа металлов обсудит запрет на поставки алюминия, никеля и меди из РФ

Лондонская биржа металлов обсуждает запрет на новые поставки российских цветных металлов, в частности алюминия, никеля и меди, чтобы ее склады нельзя было использовать для разгрузки и хранения продукции из РФ.

Источники среди менеджмента биржи отмечают, что речь идет о возможности запрета новых поставок, пытаться запретить продажу и хранение уже находящийся на складах биржи металла никто не станет. Другой источник заявил, что Лондон не может ввести запрет на торговлю российскими металлами без санкций в отношении компаний, которые его производят.

По данным Геологической службы США, в прошлом году в России было произведено 920 000 тонн меди, что составляет около 3,5% от общемирового объема. Никель в России в основном производится "Норникелем", на долю которого в прошлом году приходилось 7% мирового производства, оцениваемого в 2,7 млн ​​тонн.