В Лондоне встретятся главы МИД пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе МАУ

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Встреча состоится в ближайшие дни

Через два дня в Лондоне (Великобритания) состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание цитирует главу МИД Украины Вадима Пристайко, который сообщил, что на встрече министры будут договариватся, как страны будут действовать для привлечения виновных к ответственности.

"Мы договоримся, как наши страны будут действовать отдельно, и совместно, какие шаги были предприняты для привлечения виновных к ответственности и как мы можем помочь пострадавшим семьям", - сказал он.

Как известно, в авиакатастрофе погибли граждане Украины, Великобритании, Швеции, Канады и Германии, Ирана и Афганистана.

Ранее также стало известно, что международная группа по расследованию катастрофы в Иране соберется в полном составе до 14 января.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек, ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.