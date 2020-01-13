ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Лондоні зустрінуться глави МЗС п'яти країн, громадяни яких загинули в катастрофі МАУ

Новини » Політика     13.01.2020 - 14:57
У Лондоні зустрінуться глави МЗС п'яти країн, громадяни яких загинули в катастрофі МАУ
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Зустріч відбудеться в найближчі дні

Через два дні в Лондоні (Великобританія) відбудеться зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн, громадяни яких загинули катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані 8 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання цитує главу МЗС України Вадима Пристайко, який повідомив, що на зустрічі міністри будуть домовлятися, як країни будуть діяти для притягнення винних до відповідальності.

"Ми домовимося, як наші країни будуть діяти окремо, так і спільно, які кроки були зроблені для притягнення винних до відповідальності і як ми можемо допомогти постраждалим сім'ям", - сказав він.

Як відомо, в авіакатастрофі загинули громадяни України, Великобританії, Швеції, Канади і Німеччини, Ірану та Афганістану.

Раніше також стало відомо, що міжнародна група з розслідування катастрофи в Ірані збереться у повному складі до 14 січня.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, але через кілька хвилин після зльоту впав в 15 кілометрах від аеропорту вильоту. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, відповідальність за катастрофу взяв Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.

Авіакатастрофа в Ірані: частина фахівців повертається до України Фатальна помилка: чому Іран визнав провину у катастрофі українського літака
Новини України Міжнародні авіалінії Україниавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся