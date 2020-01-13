У Лондоні зустрінуться глави МЗС п'яти країн, громадяни яких загинули в катастрофі МАУ

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Зустріч відбудеться в найближчі дні

Через два дні в Лондоні (Великобританія) відбудеться зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн, громадяни яких загинули катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані 8 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання цитує главу МЗС України Вадима Пристайко, який повідомив, що на зустрічі міністри будуть домовлятися, як країни будуть діяти для притягнення винних до відповідальності.

"Ми домовимося, як наші країни будуть діяти окремо, так і спільно, які кроки були зроблені для притягнення винних до відповідальності і як ми можемо допомогти постраждалим сім'ям", - сказав він.

Як відомо, в авіакатастрофі загинули громадяни України, Великобританії, Швеції, Канади і Німеччини, Ірану та Афганістану.

Раніше також стало відомо, що міжнародна група з розслідування катастрофи в Ірані збереться у повному складі до 14 січня.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, але через кілька хвилин після зльоту впав в 15 кілометрах від аеропорту вильоту. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, відповідальність за катастрофу взяв Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.