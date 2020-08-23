В Лондоне во время разведения сломался Тауэрский мост

На мосту случились технические неисправности
В субботу, 22 августа, при разведении сломался Тауэрский мост в Лондоне. Свидетелями этого инцидента стали жители города и туристы.
Фотографии с места событий появились в социальных сетях.
Как стало известно, поломка произошла в 16.00 (18.00 по Киеву). Пешеходам пришлось ждать починки моста. После ремонта его открыли в 18.20 вечера (20:20 по Киеву).
So have been stood under a raised tower bridge for 15 mins now, hearing rumours it’s stuck! #towerbridge pic.twitter.com/mCmI1e8NyQ— Nicki Plews (@missnicki_p) August 22, 2020
"Днем на мосту случились технические неисправности и он был заблокирован в поднятом положении на некоторое время", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter лондонской достопримечательности.
Last car to cross tower bridge? pic.twitter.com/u9ciEUa43g— Are We All Asleep ? ▀▄▀▄▀▄▄▀▄▀▄ (@demindblower) August 22, 2020
Каждая из двух частей этого моста весит свыше 12 тонн. Спускаться им помогает 400-тонный противовес.
Ранее в Лондоне на Тауэрском мосту оборвался лифт с туристами.
Напомним, в Киеве 22 августа на мосту имени Патона частично ограничили движение транспорта, дорожные службы проводили комплекс противоаварийных работ.
Кроме того, в столице почти на два месяца частично ограничивают проезд по Южному мосту.