В Лондоне во время разведения сломался Тауэрский мост

На мосту случились технические неисправности

В субботу, 22 августа, при разведении сломался Тауэрский мост в Лондоне. Свидетелями этого инцидента стали жители города и туристы.

Фотографии с места событий появились в социальных сетях.

Как стало известно, поломка произошла в 16.00 (18.00 по Киеву). Пешеходам пришлось ждать починки моста. После ремонта его открыли в 18.20 вечера (20:20 по Киеву).

So have been stood under a raised tower bridge for 15 mins now, hearing rumours it’s stuck! #towerbridge pic.twitter.com/mCmI1e8NyQ