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В Лондоне во время разведения сломался Тауэрский мост

Лондон, Воскресенье 23 августа 2020 03:11
В Лондоне во время разведения сломался Тауэрский мост
Фото: Тауэрский мост не работал 2,5 часа (PaddyBriggs/Twitter)
Автор: Артур Родивилов

На мосту случились технические неисправности

В субботу, 22 августа, при разведении сломался Тауэрский мост в Лондоне. Свидетелями этого инцидента стали жители города и туристы.

Фотографии с места событий появились в социальных сетях.

Как стало известно, поломка произошла в 16.00 (18.00 по Киеву). Пешеходам пришлось ждать починки моста. После ремонта его открыли в 18.20 вечера (20:20 по Киеву).

"Днем на мосту случились технические неисправности и он был заблокирован в поднятом положении на некоторое время", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter лондонской достопримечательности.

Каждая из двух частей этого моста весит свыше 12 тонн. Спускаться им помогает 400-тонный противовес.

Ранее в Лондоне на Тауэрском мосту оборвался лифт с туристами.

Напомним, в Киеве 22 августа на мосту имени Патона частично ограничили движение транспорта, дорожные службы проводили комплекс противоаварийных работ.

Кроме того, в столице почти на два месяца частично ограничивают проезд по Южному мосту.

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