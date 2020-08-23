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У Лондоні під час розведення зламався Тауерський міст

Лондон, Неділя 23 серпня 2020 03:11
У Лондоні під час розведення зламався Тауерський міст
Фото: Тауерський міст не працював 2,5 години (PaddyBriggs/Twitter)
Автор: Артур Родивилов

На мосту сталися технічні несправності

У суботу, 22 серпня, при розведенні зламався Тауерський міст в Лондоні. Свідками цього інциденту стали жителі міста і туристи.

Фотографії з місця подій з'явилися в соціальних мережах.

Як стало відомо, поломка сталася о 16.00 (18.00 за Києвом). Пішоходам довелося чекати ремонту мосту. Після ремонту його відкрили о 18.20 вечора (20:20 за Києвом).

"Вдень на мосту сталися технічні несправності і він був заблокований в піднятому положенні на деякий час", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter лондонської пам'ятки.

Кожна з двох частин цього мосту важить понад 12 тонн. Спускатися їм допомагає 400-тонні противаги.

Раніше у Лондоні на Тауерському мосту обірвався ліфт з туристами.

Нагадаємо, у Києві 22 серпня на мосту імені Патона частково обмежили рух транспорту, дорожні служби проводили комплекс протиаварійних робіт.

Крім того, у столиці майже на два місяці частково обмежують проїзд по Південному мосту.

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