У Лондоні під час розведення зламався Тауерський міст

На мосту сталися технічні несправності

У суботу, 22 серпня, при розведенні зламався Тауерський міст в Лондоні. Свідками цього інциденту стали жителі міста і туристи.

Фотографії з місця подій з'явилися в соціальних мережах.

Як стало відомо, поломка сталася о 16.00 (18.00 за Києвом). Пішоходам довелося чекати ремонту мосту. Після ремонту його відкрили о 18.20 вечора (20:20 за Києвом).

So have been stood under a raised tower bridge for 15 mins now, hearing rumours it's stuck! #towerbridge pic.twitter.com/mCmI1e8NyQ