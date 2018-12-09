В Лондоне тысячи людей вышли на митинг в поддержку Brexit

Фото: митинг в Лондоне (twitter.com/AFP)

Участники демонстрации требовали улучшения соглашения о Brexit

В Лондоне (Великобритания) сегодня, 9 декабря, тысячи людей с баннерами и флагами вышли на митинг в поддержку Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Express.

Согласно информации издания, акцию организовала британская евроскептическая Партия независимости и некоторые другие организации.

В частности, участники демонстрации требовали улучшения соглашения о Brexit.

Фото: митинг в Лондоне (twitter.com/AFP)

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявляла, что в случае провала голосование относительно соглашения о выходе Британии из ЕС (Brexit) она может потерять свою должность.

Однако, министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил, что Тереза Мэй может остаться на посту в случае проигрыша на голосовании.

Кроме того, в ответ на вопрос, может Мэй перенести голосование для того, чтобы добиться больших уступок от Европейского Союза, Баркли заявил, что правительство страны сосредоточен на голосовании, которое должно состояться по плану.

"Голосование состоится во вторник. Премьер-министр борется за нас и останется на должности", - отметил министр по вопросам Brexit.