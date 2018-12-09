У Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг на підтримку Brexit

Фото: мітинг у Лондоні (twitter.com/AFP)

Учасники демонстрації вимагали покращення угоди про Brexit

У Лондоні (Великобританія) сьогодні, 9 грудня, тисячі людей з банерами та прапорами вийшли на мітинг на підтримку Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Express.

Згідно з інформацією видання, акцію організувала британська євроскептична Партія незалежності та деякі інші організації.

Зокрема, учасники демонстрації вимагали покращення угоди про Brexit.

Фото: мітинг у Лондоні (twitter.com/AFP)

Раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявляла, що в разі провалу голосування щодо угоди про вихід Британії з ЄС (Brexit) вона може втратити свою посаду.

Однак, міністр з питань Brexit Стівен Барклі заявив, що Тереза Мей може залишитися на посаді в разі програшу на голосуванні.

Крім того, у відповідь на запитання, чи може Мей перенести голосування для того, щоб досягти більших поступок від Європейського Союзу, Барклі заявив, що уряд країни зосереджений на голосуванні, яке має відбутися за планом.

"Голосування відбудеться у вівторок. Прем'єр-міністр бореться за нас і залишиться на посаді", - наголосив міністр з питань Brexit.