Мей закликала не шукати ідеальний варіант по Brexit

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Мей вважає, що досягнуті угоди "не ідеальні" і такими повинні бути

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей закликала членів парламенту перестати шукати ідеї для ідеальної угоди варіантів виходу королівства зі складу Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мей заявила, що у разі пошуків можливих варіантів вони не зможуть об'єднати країну, так як всі варіанти суперечки будуть давати все одній стороні, а другій - нічого.

"Ми не повинні дати пошукам ідеального Brexit запобігти хороший Brexit, який послужить британському народові", - повідомила прем'єр-міністр.

Вона вважає, що досягнута угода по угоді не є ідеальним, але воно і не повинно таким бути, так як така "природа переговорів".

Нагадаємо, Верховний суд Євросоюзу заявив, що Британія може в односторонньому порядку відмовитися від Brexit. Раніше адвокати групи політиків з Шотландії попросили Верховний суд ЄС відповісти, чи може Британія відкликати рішення про вихід з ЄС у відповідності зі статтею 50 Лісабонського договору без згоди інших 27 країн-учасниць Євросоюзу, на що генеральний адвокат при Верховному суді Мануель Кампос Санчес-Бордона заявив, що Верховний суд повинен оголосити про право Лондона скористатися ст50.